2020-04-08T17:16:47+03:00
Общество

Орловцы могут пожаловаться на назойливых коллекторов судебным приставам

Сообщить о противоправных методах коллекторских агентств можно через интернет-приемную
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Куда жаловаться на нарушающих закон коллекторов?Куда жаловаться на нарушающих закон коллекторов?Фото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Орловцы могут пожаловаться на назойливых коллекторов судебным приставам. Сообщить о противоправных методах коллекторских агентств можно через интернет-приемную.

В региональном УФССП напоминают, что деятельность коллекторов регламентируется Федеральным законом. Так, представители агентств не могут напоминать о возвращении долга больше одного раза в день и двух раз в неделю, при этом звонок должен поступать не ранее 8 часов утра и не позднее 22 вечера. Угрозы, в том числе через интернет, запрещены. Также коллекторы не могут скрывать номер, а также звонить с чужих номеров.

Также агентства не могут обращаться к родственникам, приходить на работу, распространять в соцсетях информацию о должнике.

- Обратиться в УФССП России по Орловской области можно: посредством письменного обращения или через интернет-приемную на официальном сайте управления. В случае установления нарушения закона, виновные лица понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцы могут пожаловаться на назойливых коллекторов судебным приставам
Во время самоизоляции за помощью и консультацией обратились полторы тысячи орловцев
"Клоуны приехали": в сети появилось видео встречи врачей вернувшимся в регион мужчиной
Передвижение по Орловской области в период самоизоляции: в регионе работают пять учетно-заградительных постов
Орловские почтальоны принесут пенсии и пособия получателям до 12 апреля
В Орле умер известный журналист и писатель Юрий Оноприенко
32-летний орловец, забивший до смерти человека в общежитии, отправится под суд
Орловец забрался в чужой дом и похитил старинные монеты
Месть жене: орловец сжег дом после ссоры и написал явку с повинной
39-летний мужчина погиб в пожаре в Орловской области
Коронавирус в Орле: сколько человек смогут принять в орловских больницах
Вопрос выплат на детей от трех до семи лет орловские депутаты рассмотрят внепланово
Орловский горпарк обрабатывают от клещей
Две легковых иномарки улетели в кювет на дороге под Орлом
В список дворов, которые приведут в порядок в Орле, добавился еще один
В Орле отменили проведение театральных фестивалей "Ludi" и "Крылья Победы" в 2020 году
На вокзалах в Орловской области проходит дезинфекция от коронавируса
Орловские школьники получат сухпайки на время дистанционного обучения
Коронавирус в Орле: как жители региона могут помочь
В ситуации мужчины, пытавшегося изувечить себя из-за отсутствия денег в орловском райцентре, разберется следком
Больше тысячи орловских предпринимателей попросили разрешения возобновить работу
В Северном районе Орла задержали закладчика наркотиков
В Орле началось весеннее озеленение улиц
Андрей Клычков: в муниципальные аптеки области поступят медицинские маски
В Орловской области ожидается усиление ветра до 20 м/с
Пожилая орловчанка погибла в пожаре в деревне Калиновка 6 апреля
В сквере возле завода «Стекломаш» в Орле появятся арт-объект и площадка для тренировок
В Орле привели в порядок шесть общественных кладбищ