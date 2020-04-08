8 Апр 2020 2020-04-08T17:16:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловцы могут пожаловаться на назойливых коллекторов судебным приставам. Сообщить о противоправных методах коллекторских агентств можно через интернет-приемную.

В региональном УФССП напоминают, что деятельность коллекторов регламентируется Федеральным законом. Так, представители агентств не могут напоминать о возвращении долга больше одного раза в день и двух раз в неделю, при этом звонок должен поступать не ранее 8 часов утра и не позднее 22 вечера. Угрозы, в том числе через интернет, запрещены. Также коллекторы не могут скрывать номер, а также звонить с чужих номеров.

Также агентства не могут обращаться к родственникам, приходить на работу, распространять в соцсетях информацию о должнике.

- Обратиться в УФССП России по Орловской области можно: посредством письменного обращения или через интернет-приемную на официальном сайте управления. В случае установления нарушения закона, виновные лица понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU