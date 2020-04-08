Во время самоизоляции за помощью и консультацией обратились полторы тысячи орловцев

8 Апр 2020 2020-04-08T17:21:12+03:00

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В Департамент соцзащиты за помощью и консультацией во время режима самоизоляции обратились уже полторы тысячи человек. Орловцы звонят на телефон «горячей линии» для получения информации по самым разным вопросам.

Одними из самых важных остаются обращения пожилых людей старше 60 лет. Соцработники и волонтеры продолжают доставлять продукты и лекарства.

- На социальном обслуживании на дому состоит 9 тысяч 305 одиноких пожилых орловцев. Силами «Мобильных бригад» практически для каждого дважды в неделю ведется доставка продуктов и медикаментов. Все соцработники ведут температурные листы контроля за состоянием здоровья своих подопечных, - сообщает Ирина Гаврилина, руководитель областного Департамента социальной защиты.

Напомним, круглосуточный телефон «горячей линии» Департамента: 8-800-550-58-82 или 8-4862-63-34-45.

Также за помощью можно обратиться «горячую линию» волонтерского Центра: 55–48–22; 42-87-58 или 59-07-54 ежедневно с 8:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU