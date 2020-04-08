2020-04-08T15:41:11+03:00
Коронавирус Covid-19

"Клоуны приехали": в сети появилось видео встречи врачей вернувшимся в регион мужчиной

Орловец открыто потешается над медицинскими работниками на камеру
Ольга СУПОНЕВА
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Видео: vk.com/orel_onlainВидео: vk.com/orel_onlain
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Жители Орловской области обсуждают появившееся в социальных сетях видео, на котором запечатлен "радушный" прием местным жителем медицинских работников. "Клоуны приехали" - так приветствует медиков автор записи.

Видео появилось в местном паблике в соцсети "Инцидент Орел". Судя по видео, все происходит в Хотынецком районе. Автор вернулся в регион и медики приехали, чтобы взять забор материала для теста на коронавирус. В ролике запечатлен момент встречи предполагаемого зараженного и врачей. Из машины скорой помощи выходит медработник в защитном костюме, над облачением и смеется автор видео.

"Клоуны приехали. Где-то нашли простыни. Кто же вас нарядил? " - потешается орловец.

Женщина говорит ему, что зря он куда-то выезжал, только нашел проблемы. Но тот парирует: "Это у вас проблемы в голове".

Напомним, на сегодняшний день в регионе официально подтверждено 12 случаев коронавирусной инфекции. Троих пациентов выписали, 9 остаются в больнице. Главной угрозой по мнение оперативного штаба региона остается именно ввоз коронавируса извне. Те люди, кто сейчас находится в медучреждении, заразились инфекцией в других регионах, преимущественно в Московской области. На въездах работают заградительные посты.

"Вот клоуны". Орловец встречает врачей.Видео: vk.com/orel_onlain

ИСТОЧНИК KP.RU

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