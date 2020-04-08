2020-04-08T15:39:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Передвижение по Орловской области в период самоизоляции: в регионе работают пять учетно-заградительных постов

Медики и полицейские проверили уже 16 тысяч человек, приехавших с территории других областей
Наталья Меркулова
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В Орловской области работают пять учетно-заградительных постов. Фото: региональное ПравительствоВ Орловской области работают пять учетно-заградительных постов. Фото: региональное Правительство
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На въезде в Орловскую область продолжают работать круглосуточные учетно-заградительные посты. Медики и полицейские проверяют всех, кто возвращаются на личном транспорте с территории других регионов.

Сейчас пять постов с передвижными ФАПами работают в Болховском, Мценском, Ливенском, Троснянском и Хотынецком районах. На каждом из них посменно находится по 4 сотрудника полиции. Дополнительные дежурства организованы на автовокзале города Орла.

- В настоящее время проверено почти 12,5 тысяч транспортных средств и более 15,8 тысяч следующих в них граждан, - доложил на заседании оперативного штаба Трофим Шутько, и.о. начальника УМВД РФ по Орловской области.

Кроме того, на станции «Орел» сотрудники линейного отдела МВД России ежедневно фиксируют прибытие иностранных граждан, проводят разъяснительные работы и фиксируют их место пребывания для дальнейшей проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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