Орловские почтальоны принесут пенсии и пособия получателям до 12 апреля
В Орловской области почтальоны принесут пенсии и пособия получателям до 12 апреля. В этом месяце выплаты будут произведены досрочно.
Сроки урезаны в связи с профилактикой коронавирусной инфекции. Почтальоны принесут пособия домой, чтобы пожилые люди лишний раз не выходили на улицу.
- В доставке пенсий заняты полторы тысячи почтальонов. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, почтальоны с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов могут принять коммунальные платежи, оформить подписку, произвести оплату услуг связи. В подтверждении оплаты клиенту выдается кассовый чек, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU