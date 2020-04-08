Орловские почтальоны принесут пенсии и пособия получателям до 12 апреля

8 Апр 2020 2020-04-08T15:06:28+03:00

Пенсии и пособия орловцам доставят на дома и в срок до 12 апреля Фото: Ольга СУПОНЕВА

Выплаты в этом месяце будут произведены досрочно

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В Орловской области почтальоны принесут пенсии и пособия получателям до 12 апреля. В этом месяце выплаты будут произведены досрочно.

Сроки урезаны в связи с профилактикой коронавирусной инфекции. Почтальоны принесут пособия домой, чтобы пожилые люди лишний раз не выходили на улицу.

- В доставке пенсий заняты полторы тысячи почтальонов. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, почтальоны с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов могут принять коммунальные платежи, оформить подписку, произвести оплату услуг связи. В подтверждении оплаты клиенту выдается кассовый чек, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU