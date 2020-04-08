В Орле умер известный журналист и писатель Юрий Оноприенко

8 Апр 2020 2020-04-08T14:49:00+03:00

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7 апреля в Орле после тяжелой продолжительной болезни умер известный журналист и писатель Юрий Алексеевич Оноприенко. До своего 66-летия он недожил всего месяц.

Долгие годы Юрий Алексеевич работал корреспондентом в редакции газеты «Орловская правда» и одновременно занимался литературой. За три десятилетия он стал автором 12 книг рассказов, повестей и романов, выходивших в крупных московских, тульских и орловских издательствах.

Профессиональное сообщество высоко ценило работы Юрия Оноприенко. В 1991 году он стал лауреатом областной Тургеневской премии, в 1996 году - Всероссийской премии Союза журналистов (1996).

- Юрий Алексеевич закончил свой земной путь, но творчество писателя продолжает жить в его произведениях. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей, всех, кто его знал, жил и работал рядом. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича, - говорят участники Орловской областной организации Союза писателей России.

СПРАВКА «КП»

Юрий Оноприенко родился 10 мая 1954 года в Белгородской области. Окончил Курский железнодорожный техникум, после чего переехал в Орел. Работая в локомотивном депо, он заочно учился на факультете журналистики Воронежского университета.

Творческая работа Оноприенко получила широкое признание и была отмечена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2004) и всероссийской общественной наградой – медалью «Василий Шукшин» (2014).

ИСТОЧНИК KP.RU