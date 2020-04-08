2020-04-08T12:34:20+03:00
Происшествия

32-летний орловец, забивший до смерти человека в общежитии, отправится под суд

Мужчина стал фигурантом уголовного дела сразу по двум статьям
Наталья Меркулова
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32-летний орловец, забивший до смерти человека в общежитии, отправится под суд32-летний орловец, забивший до смерти человека в общежитии, отправится под судФото: Архив "КП"
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Орловские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Мценска. Мужчина совершил преступления сразу по двум статьям – «Кража» и «Убийство».

Еще в ноябре прошлого года амчанин украл телефон у посетителя отделения одного из кредитных учреждений в районном центре и скрылся. Но на этом он решил не останавливаться и продолжил вести асоциальный образ жизни.

В январе 2020-го мужчина отправился в гости к своему 42-летнему знакомому. Изрядно подвыпив, он набросился на него с кулаками, бил ногами по голове и туловищу. Потерпевший получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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