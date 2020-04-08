Орловец забрался в чужой дом и похитил старинные монеты
В Болховском районе полицейские раскрыли кражу старинных монет, бензопилы и газовой плиты. Как оказалось, 27-летний воришка забрался в дом через окно.
Продать свою добычу парень не успел и припрятал ее у себя дома. Здесь его и задержали. Похищенные вещи изъяли, а молодому человеку стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража».
- Личность подозреваемого установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU