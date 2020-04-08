Месть жене: орловец сжег дом после ссоры и написал явку с повинной

8 Апр 2020 2020-04-08T11:33:47+03:00

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В Колнянском районе разыгралась настоящая семейная драма. После ссоры с мужем женщина ушла из дома, а когда вернулась – дома уже не было.

Пока не было супруги, 61-летний мужчина схватил канистру бензина, облил всю мебель и поджог. Затем он лично пришел в полицию и написал явку с повинной.

- Мужчина признался, что устроил поджог после ссоры со своей 49-летней женой. В настоящее время ведется предварительное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, в том числе сумма причиненного ущерба, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас орловец находится под подпиской о невыезде. По статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU