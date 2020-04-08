39-летний мужчина погиб в пожаре в Орловской области
Вчера, 7 апреля, в районном центре Мценского района произошел пожар. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Советской.
Информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» днем в 12 часов 15 минут.
- В результате пожара кровля дома сгорела на площади 45 квадратных метров. Кухня выгорела на площади 25 квадратных метров, остальные помещения дома закопчены, - сообщили «КП» в пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
Через 20 минут после получения вызова, пожарные обнаружили в доме тело 39-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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