8 Апр 2020 2020-04-08T12:02:19+03:00

39-летний мужчина погиб в пожаре в Орловской области Фото: Архив "КП"

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Вчера, 7 апреля, в районном центре Мценского района произошел пожар. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Советской.

Информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» днем в 12 часов 15 минут.

- В результате пожара кровля дома сгорела на площади 45 квадратных метров. Кухня выгорела на площади 25 квадратных метров, остальные помещения дома закопчены, - сообщили «КП» в пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Через 20 минут после получения вызова, пожарные обнаружили в доме тело 39-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU