2020-04-08T10:56:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: сколько человек смогут принять в орловских больницах

В регионе продолжают увеличивать количество мест в медицинских учреждениях для пациентов с COVID-19
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орле: сколько человек смогут принять в орловских больницах. Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialКоронавирус в Орле: сколько человек смогут принять в орловских больницах. Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Орловской области продолжают увеличивать количество коек в стационарных медицинских учреждениях.

По данным, которые озвученным руководитель Департамента здравоохранения Иван Залогин во время прямого эфира с губернатром, сейчас для больных с диагнозом «коронавирус» предусмотрено 128 коечных мест (по данным на 3 апреля) и 159 аппаратов ЭВЛ.

Большая часть в инфекционном корпусе больницы им. Боткина – 89 коек. Он полностью отдан для лечения заболевших короновирусом. Больные с другими диагнозами сейчас переведены в другие корпуса.

В инфекционном отделении НКМЦ им. Зинаиды Круглой смогут принять 13 маленьких пациентов. В Ливенской ЦРБ – 6, во Мценской – 17 (одно из мест уже занято пациенткой с подозрением на вирус).

- Кроме того, до конца недели в больнице им. Семашко под лечение больных короновирусом подготовят трехэтажный корпус, полностью соответствующий требованиям ВОЗ и Роспотребнадзора. Уже привезена креаемкость, завершаются работы установке специальной системы вентиляции и внутренней разводке кислорода. Здесь будет все необходимое диагностическое оборудование, все необходимые мощности, - добавил Иван Залогин.

Ввод в эксплуатацию обновленного корпуса позволит принять еще 200 пациентов. Также в резерве будет находиться 60 коечных мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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