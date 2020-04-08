Вопрос выплат на детей от трех до семи лет орловские депутаты рассмотрят внепланово
Депутаты Орловского заксобрания внепланово соберутся, чтобы рассмотреть вопрос ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Внеочередная сессия состоится завтра, 9 апреля.
Основной вопрос повестки: о проекте закона Орловской области № 539-6 "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" (первое чтение). Рассмотрят его парламентарии в соответствии с указом президента РФ, предусматривающего дополнительные меры поддержки для семей с детьми.
С докладом выступит Ирина Гаврилина, глава Департамента соцзащиты. Трансляция сессии будет доступна онлайн на сайте Правительства области. Начало в 10.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU