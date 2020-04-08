Орловский горпарк обрабатывают от клещей

8 Апр 2020 2020-04-08T10:15:09+03:00

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Орловский городской парк на время закрыли. Причина: акарицидная обработка.

Обработка против клещей проводится ежегодно. В этот раз территория парка культуры и отдыха закрыта с 6 апреля по 12 включительно.

- В эти дни вся территория парка будет подвержена усиленной химической обработке реактивами, представляющими серьезную опасность для здоровья и жизни человека! Настоятельно просим вас воздержаться от посещения парка и не подвергать риску себя и своих близких, - обратились к жителям города в Орловском ГПКиО.

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ИСТОЧНИК KP.RU