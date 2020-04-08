2020-04-08T10:07:00+03:00
Происшествия

Две легковых иномарки улетели в кювет на дороге под Орлом

ДТП случилось с разницей в два часа, пострадали две пожилые женщины
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области 7 апреля две легковых иномарки улетели в кювет с разницей в два часа. В обоих авариях обошлось без погибших, но травм избежать не удалось: и там и там телесные повреждения получили пожилые женщины-пассажиры.

Подробности рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Фото: УГИБДД по Орловской области

Первая авария произошла на дороге «Москва-Харьков-Азарово-Протасово» примерно в 14.00. Водитель 32-х лет на автомобиле "Форд" вылетел с дороги. 64-летняя пассажир травмировалась, медики оказали ей необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В 16.00 похожее ДТП случилось на дороге «Змиевка-Глазуновка-Тросна». Легковушка "Киа" также оказалась в кювете: не справился с автомобилем его 70-летний водитель. Травмировалась 65-летняя женщина-пассажир, госпитализация ей не потребовалась.

Всего же за прошедшие сутки на орловских дорогах госавтоинспекторы зарегистрировали 12 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
32-летний орловец, забивший до смерти человека в общежитии, отправится под суд
Орловец забрался в чужой дом и похитил старинные монеты
Месть жене: орловец сжег дом после ссоры и написал явку с повинной
39-летний мужчина погиб в пожаре в Орловской области
Коронавирус в Орле: сколько человек смогут принять в орловских больницах
Вопрос выплат на детей от трех до семи лет орловские депутаты рассмотрят внепланово
Орловский горпарк обрабатывают от клещей
Две легковых иномарки улетели в кювет на дороге под Орлом
В список дворов, которые приведут в порядок в Орле, добавился еще один
В Орле отменили проведение театральных фестивалей "Ludi" и "Крылья Победы" в 2020 году
На вокзалах в Орловской области проходит дезинфекция от коронавируса
Орловские школьники получат сухпайки на время дистанционного обучения
Коронавирус в Орле: как жители региона могут помочь
В ситуации мужчины, пытавшегося изувечить себя из-за отсутствия денег в орловском райцентре, разберется следком
Больше тысячи орловских предпринимателей попросили разрешения возобновить работу
В Северном районе Орла задержали закладчика наркотиков
В Орле началось весеннее озеленение улиц
Андрей Клычков: в муниципальные аптеки области поступят медицинские маски
В Орловской области ожидается усиление ветра до 20 м/с
Пожилая орловчанка погибла в пожаре в деревне Калиновка 6 апреля
В сквере возле завода «Стекломаш» в Орле появятся арт-объект и площадка для тренировок
В Орле привели в порядок шесть общественных кладбищ