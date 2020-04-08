Две легковых иномарки улетели в кювет на дороге под Орлом

8 Апр 2020 2020-04-08T10:07:00+03:00

ДТП случилось с разницей в два часа, пострадали две пожилые женщины

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В Орловской области 7 апреля две легковых иномарки улетели в кювет с разницей в два часа. В обоих авариях обошлось без погибших, но травм избежать не удалось: и там и там телесные повреждения получили пожилые женщины-пассажиры.

Подробности рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Первая авария произошла на дороге «Москва-Харьков-Азарово-Протасово» примерно в 14.00. Водитель 32-х лет на автомобиле "Форд" вылетел с дороги. 64-летняя пассажир травмировалась, медики оказали ей необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В 16.00 похожее ДТП случилось на дороге «Змиевка-Глазуновка-Тросна». Легковушка "Киа" также оказалась в кювете: не справился с автомобилем его 70-летний водитель. Травмировалась 65-летняя женщина-пассажир, госпитализация ей не потребовалась.

Всего же за прошедшие сутки на орловских дорогах госавтоинспекторы зарегистрировали 12 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU