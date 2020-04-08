2020-04-08T09:52:55+03:00
Общество

В список дворов, которые приведут в порядок в Орле, добавился еще один

Всего в 2020 году в облцентре отремонтируют 66 дворовых территорий
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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Еще один двор добавился в список территорий, которые приведут в порядок в Орле в нынешнем году. Таким образом рабочим предстоит провести ремонт в 66 дворовых территориям.

В список ожидающих благоустройства попал двор дома №132а по Октябрьской улице. Напомним, ремонт будет вестись по программе "Формирование комфортной городской среды".

- Сложившаяся в результате торгов экономия позволила добавить этот объект из резервного списка дворов в основной. Соответствующее решение было принято 3 апреля на проведенном дистанционно заседании общественной комиссии, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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