В список дворов, которые приведут в порядок в Орле, добавился еще один
Еще один двор добавился в список территорий, которые приведут в порядок в Орле в нынешнем году. Таким образом рабочим предстоит провести ремонт в 66 дворовых территориям.
В список ожидающих благоустройства попал двор дома №132а по Октябрьской улице. Напомним, ремонт будет вестись по программе "Формирование комфортной городской среды".
- Сложившаяся в результате торгов экономия позволила добавить этот объект из резервного списка дворов в основной. Соответствующее решение было принято 3 апреля на проведенном дистанционно заседании общественной комиссии, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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