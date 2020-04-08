В Орле отменили проведение театральных фестивалей "Ludi" и "Крылья Победы" в 2020 году

8 Апр 2020 2020-04-08T09:48:03+03:00

Культурные события, традиционно собирающие театралов из разных городов и стран, перенесли на 2021 год

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В этом году в Орловской области не состоятся два больших театральных фестиваля. "Крылья Победы" и "Ludi" - 2020 отменили из-за коронавируса.

Эти фестивали собирают под своей эгидой множество артистов и любителей театрального искусства из разных регионов России, а также стран зарубежья. Проводить их в условиях распространяющейся инфекции нет возможности.

- Нам очень жаль (да и вам, уверены, тоже), но мы вынуждены перенести проведение Всероссийского театрального фестиваля "КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ" и Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI на следующий год. Все подробности о заявках на фестивали, о возврате уже приобретенных билетов будут после окончания карантина, - гласит сообщение в официальной группе театра "Свободное пространство".

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ИСТОЧНИК KP.RU