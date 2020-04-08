8 Апр 2020 2020-04-08T09:43:21+03:00

На вокзалах в Орловской области проходит дезинфекция от коронавируса. Фото: пресс-служба администрации Орла

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На орловских вокзалах Московской железной дороги проходит дезинфекция в рамках борьбы с распространением коронавируса. Встречающих и провожающих просят воздержаться от посещения станций железной дороги.

Тем, кому же необходимо на вокзал, напоминают о социальной дистанции в 1,5 метра. Сейчас в залах ожидания увеличено расстояние между секциями сидений. На креслах размещены наклейки с просьбой соблюдать дистанцию и оставлять соседние места свободными.

- В соответствии с Указами Президента РФ, приостановлена работа торговых павильонов, кафе и закусочных, за исключением аптек и сервисов, торгующих продуктами питания на вынос, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Кроме того, на вокзале пассажиры могут измерить температуру бесконтактными термометрами.

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ИСТОЧНИК KP.RU