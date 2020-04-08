2020-04-08T09:14:30+03:00
Общество

Орловские школьники получат сухпайки на время дистанционного обучения

Продукты начнут выдавать со следующей недели
Наталья Меркулова
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Во время дистанционного обучения орловские школьники получат сухпайки. Право на бесплатные продукты имеют дети из начальных классов, учащиеся сузов, дети из многодетных и опекунских семей, а также малыши с ограниченными возможностями здоровья.

Помогут продуктами и тем, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы, безработным и семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

В состав сухпойка войдут нескоропортящиеся продукты - гречневая крупа, рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко, соки, макаронные изделия. Количество продуктов в наборе рассчитано на срок до 30 апреля. Их средняя стоимость от 40 до 45 рублей в день, в зависимости от стоимости школьного питания в каждом отдельном муниципалитете.

- Планируется, что сухие пайки школьники начнут получать уже на следующей неделе. Наборы будут упакованы в герметичные контейнеры и переданы семьям через образовательные учреждения, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, в регионе продолжает действовать телефон «горячей линии» Департамента социальной защиты. Попросить о помощи и задать интересующие вопросы можно по телефону : 8-800-550-58-82 или 8-4862-63-34-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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