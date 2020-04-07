Коронавирус в Орле: как жители региона могут помочь

7 Апр 2020 2020-04-07T18:03:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области продолжается профилактика и борьба с коронавирусной инфекцией. Всех, кто хочет и может так или иначе помочь, просят откликнуться: для заявок неравнодушных орловцев создали специальный электронный адрес.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что от простых людей поступает много предложений о волонтерской помощи, поэтому было решено создать централизованный ресурс для подобных заявок. Уже сейчас кто-то готовит обеды для врачей, кто-то готов возить их на дежурство, а другие могут оплатить медицинские потребности.

- Не то, чтобы власть не обладает нужными средствами, чтобы бороться с распространением вируса. Сейчас вопрос так не стоит, все направлено на преодоление нашей общей беды. Но предложение помощи от простых орловцев, поверьте, дорогого стоит. Даже из-за того, что все они пришли не по зову о помощи, а сами. Из своих личных побуждений, из своего представления о долге. От чувства соучастия, сопереживания и взаимопомощи. Это самое главное! - написал глава региона на своей официальной странице Вконтакте.

Если вы тоже хотите помочь - стать волонтером, оказать помощь пенсионерам, находящимся на самоизоляции, поддержать врачей или предложить еще какое-то участие - пишите на почту volonters@adm.orel.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU