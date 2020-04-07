В ситуации мужчины, пытавшегося изувечить себя из-за отсутствия денег в орловском райцентре, разберется следком

7 Апр 2020 2020-04-07T17:30:54+03:00

Ведомство организовало проверку после сообщений СМИ о том, что он намеренно пробил себе ногу гвоздем

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В Орловской области Следственный комитет организовал проверку после сообщений о том, что в районном центре Мценске мужчина пытался изувечить себя, оставшись без денег. По сообщениям СМИ, тот пробил себе ногу гвоздем в парке.

Об инциденте сообщило местное интернет-издание "Орловские новости". Со ссылкой на собственный источник портал рассказал, что 38-летний мужчина приехал на заработки во Мценск из другого региона. Он устроился в строительную фирму, но остался без зарплаты. По-другой версии, организация не приступила к работе. Оставшись без денег и отчаявшись мужчина пытался изувечить себя.

Теперь установить все детали странной истории и отделить зерна от плевел предстоит следователям.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU