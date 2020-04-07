Больше тысячи орловских предпринимателей попросили разрешения возобновить работу
В Орловской области за сутки больше поступило больше 1000 заявлений от предпринимателей о получении разрешения на возобновление работы в условиях самоизоляции. Все их рассматривают в областном правительстве.
За понедельник, 6 апреля, поступило и 180 уведомлений о начале деятельности. От тех предприятий, которые согласно постановлению губернатора могут вернуться к функционированию, правда соблюдая все санитарные нормы в непростой период распространения коронавирусной инфекции.
- Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области по адресу covinfo1@adm.orel.ru осуществляет прием поступивших уведомлений, их регистрацию и направление в течение 2 рабочих дней со дня их поступления в уполномоченные органы исполнительной власти по компетенции, которые обеспечивают анализ и обобщение полученных уведомлений в течение 2 рабочих дней со дня их поступления, -сообщает пресс-служба Правительства области.
С самим постановлением можно ознакомиться здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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