В Северном районе Орла задержали закладчика наркотиков

7 Апр 2020 2020-04-07T16:55:36+03:00

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Очередного закладчика наркотиков поймали орловские полицейские. На этот раз преступление пресекли в Северном районе города.

Парня задержали со свертками, наполненными предположительно запрещенным веществом. Причем один из них уже был в тайнике и ждал своего покупателя. Однако довести дело до конца розничному дилеру не удалось, так как сотрудники отдела наркоконтроля его вычислили. Теперь молодому человеку грозит суд за попытку сбыта почти 1 грамма синтетического наркотика, что является крупным размером по закону.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU