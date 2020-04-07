7 Апр 2020 2020-04-07T15:22:18+03:00

Несколько тысяч молодых деревьев посадят на месте пней

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В Орле началось весеннее озеленение улиц. Коммунальщики выкорчевывают старые пни и сажают молодые деревья.

Всего по планам в нынешнем сезоне улицы областного центра должны пополниться пятью тысячами саженцев разных деревьев. Две тысячи из них планируют посадить на месте срубленных деревьев, а точнее оставшихся от них пней. 7 апреля работа началась в Заводском районе города.

Фото: пресс-служба администрации Орла

- По информации главы района Сергея Седова, на сегодняшний день озеленительные работы выполнены на улицах Комсомольской, Гостиной, Васильевской и 1-й Посадской. Трехлетние саженцы липы, клена и рябины высотой около трех метров выращены и высажены работниками муниципального предприятия «Зеленстрой», - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Также в администрации отвечают, что работа ведется с соблюдением санитарных правил в условиях распространения коронавируса.

Фото: пресс-служба администрации Орла

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ИСТОЧНИК KP.RU