2020-04-07T14:45:39+03:00
Общество

Андрей Клычков: в муниципальные аптеки области поступят медицинские маски

Глава региона рассказал и показал как становится на рельсы производство средств защиты
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: vk.com/klychkov_andrey_official
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В муниципальные аптеки Орловской области поступит партия медицинских масок. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Глава региона рассказал и показал как налаживается производство средств защиты на Орловщине. По его словам, процесс набирает обороты. Сейчас пошивом занимается 750 человек, в ближайшее время к работе привлекут еще 250 сотрудников. Тогда-то производство и выйдет на полную мощность.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- Выполним поставленную мной задачу производства 100-200 тысяч масок ежедневно. Сегодня пройдет очередная отгрузка товара в количестве 60 тысяч в «Орелфармации», которая распределит их по своей сети аптек, муниципальным аптекам области, - написал губернатор на своей странице Вконтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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