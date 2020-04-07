7 Апр 2020 2020-04-07T13:04:10+03:00

7-8 апреля в Орловской области ожидается усиление ветра до 20 м/с Фото: Архив "КП"

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По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона ожидается ухудшение погоды. Меняться она начнет уже вечером 7 апреля.

С 21 часа усилится ветер, установится переменная облачность. Ночью обойдется без существенных осадков. Зато днем 8 апреля прогнозируется дождь. Температура воздуха ночью от -1 до+4°С, днем от +11до +16°С.

Ветер достигнет силы 8-13 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества ДТП. Просим орловцев соблюдать осторожность при передвижении на улице, особенно вблизи рекламных щитов, деревьев и местах обрыва проводов, - обращаются к орловцам сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU