Пожилая орловчанка погибла в пожаре в деревне Калиновка 6 апреля
Вчера, 6 апреля, в деревне Калиновка (Должанский район) вспыхнул пожар в одном из жилых домов. Огонь охватил строение в районе пяти часов вечера.
На место выехала бригада пожарно-спасательной службы. К этому время дом горел уже открытым пламенем. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 54 квадратных метра, кровля сгорела и обрушилась.
- В 17:58 было обнаружено тело 89-летней женщины. Сейчас устанавливаются причины пожара, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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