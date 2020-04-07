В сквере возле завода «Стекломаш» в Орле появятся арт-объект и площадка для тренировок
В 2020-м году сквера имени Героя Ермолаева у завода «Стекломаш» в Железнодорожном районе Орла преобразится. В рамкам программы создания комфортной городской среды здесь проведут масштабные работы по благоустройству.
В центральной части сквера разместят арт-объект, обустроят детскую игровую зону и спортивную площадку с тренировочным оборудованием на травмобезопасном покрытии. Сквер озеленят, установят освещение, новые урны и скамейки. Предусмотрена здесь декоративная ночная подсветка.
Проектно-сметная документация на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий уже успешно прошла государственную экспертизу, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Кроме того, в этом году запланировано благоустройство территории между дорогой по улице Рощинской и опушкой Медведевского леса и 65 дворов в областном центре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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