7 Апр 2020 2020-04-07T12:07:00+03:00

В сквере возле завода «Стекломаш» в Орле появятся арт-объект и площадка для тренировок. Фото: пресс-служба администрации города

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В 2020-м году сквера имени Героя Ермолаева у завода «Стекломаш» в Железнодорожном районе Орла преобразится. В рамкам программы создания комфортной городской среды здесь проведут масштабные работы по благоустройству.

В центральной части сквера разместят арт-объект, обустроят детскую игровую зону и спортивную площадку с тренировочным оборудованием на травмобезопасном покрытии. Сквер озеленят, установят освещение, новые урны и скамейки. Предусмотрена здесь декоративная ночная подсветка.

Проектно-сметная документация на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий уже успешно прошла государственную экспертизу, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Кроме того, в этом году запланировано благоустройство территории между дорогой по улице Рощинской и опушкой Медведевского леса и 65 дворов в областном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU