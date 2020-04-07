В Орле привели в порядок шесть общественных кладбищ

7 Апр 2020 2020-04-07T11:47:48+03:00

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В Орле продолжается уборка и очистка кладбищ от накопившегося за зиму мусора. С территории захоронений коммунальщики вывезли уже 650 кубометров отходов.

Самыми замусоренными оказались Иоанно-Богословское и Лужковское кладбища (225 кубометров мусора), Крестительское (70 кубометров), Наугорское и Троицкое (50 кубометров), Афанасьевское кладбища (30 кубометров).

13 апреля запланирована уборка Лепешкинского и Иоанно-Богословского кладбищ.

- Для улучшения работ по текущему содержанию захоронений подрядчик установил семь дополнительных бункеров для накопления отходов: четыре на Наугорском кладбище, два – на Троицком, один – на Крестительском. Их вывоз будет осуществляться по мере накопления, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU