В Орловской области зафиксировали 26 случаев нарушения самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T12:15:59+03:00

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С 21 марта орловские полицейские зафиксировали 26 случаев нарушения самоизоляции. Вернувшиеся из-за границы путешественники не спешат оставаться дома, несмотря на многочисленные предупреждения медиков и властей.

- Из 26 выявленных и задокументированных нарушений, двадцать два - по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ «Неповиновение распоряжению должностного лица» и еще четыре - по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия». Административные материалы будут переданы для рассмотрения в районные суды и мировым судьям, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Напомним, на данный момент в регионе зафиксировано уже 7 случаев заражение коронавирусом. В связи с этим усилены меры не только меры домашней самоизоляции, но и пропускного режима на границе с другими областями.

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ИСТОЧНИК KP.RU