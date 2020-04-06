6 Апр 2020 2020-04-06T11:29:47+03:00

Жители поселка Кирпичный завод в Орле останутся на день без холодной воды Фото: Наталья Меркулова

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Сегодня, 6 апреля, в Северном районе временно отключат холодную воду. Речь идет о домах №4 и 10 в переулке Артельный и поселке Кирпичный завод.

Как сообщает диспетчер МПП ВКХ «Орелводоканал» воды не будет с 9 до 16 часов дня. Связано это с аварийно-восстановительными работами на этих участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU