Жители поселка Кирпичный завод в Орле останутся на день без холодной воды
На нескольких участках будут идти аварийно-восстановительные работы
Жители поселка Кирпичный завод в Орле останутся на день без холодной водыФото: Наталья Меркулова
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Сегодня, 6 апреля, в Северном районе временно отключат холодную воду. Речь идет о домах №4 и 10 в переулке Артельный и поселке Кирпичный завод.
Как сообщает диспетчер МПП ВКХ «Орелводоканал» воды не будет с 9 до 16 часов дня. Связано это с аварийно-восстановительными работами на этих участках.
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ИСТОЧНИК KP.RU