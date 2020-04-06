Новые случаи заражения коронавирусом в Орле на 6 апреля 2020: диагноз подтвердился еще у одного человека

6 Апр 2020 2020-04-06T11:13:11+03:00

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В Орловской области выявлен новый случай заражения коронавирусом на 6 апреля 2020 года. Диагноз подтвердился у еще одного человека.

Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. При этом еще накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире отметил, что скорее всего подтвердится еще один случай заболевания.

- У девушки все симптомы коронавируса. Она сдала анализы, ждем результаты теста. Они могут оказаться положительными, - сообщил Андрей Клычков.

Всего же в больнице им. Боткина по данным регионального оперштаба на утро 6 апреля 2020 года госпитализированными остаются: 16 человек в больнице Боткина, в Кромской ЦРБ трое, в Мценской больнице один человек, 1 в НКМЦ. 796 орловцев находятся на домашней изоляции под наблюдением врачей: за сутки добавилось 17 человек, 36 же были сняты с наблюдения по истечении двухнедельного срока самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU