На трассе "Калуга-Орел" велосипедист погиб под колесами автомобиля
На трассе в Орловской области под колесами автомобиля погиб велосипедист. Водителя двухколесного транспорта сбила отечественная легковушка.
ДТП случилось вечером субботы, 4 апреля. Примерно в половине девятого при движении по трассе "Калуга-Орел" со стороны Орла в сторону города Болхова "ВАЗ 21093" сбил 35-летнего мужчину на велосипеде, который находился на полосе движения автомобиля.
- В результате ДТП велосипедист скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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