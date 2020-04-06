На трассе "Калуга-Орел" велосипедист погиб под колесами автомобиля

6 Апр 2020 2020-04-06T11:01:30+03:00

Фото с места аварии Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

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На трассе в Орловской области под колесами автомобиля погиб велосипедист. Водителя двухколесного транспорта сбила отечественная легковушка.

ДТП случилось вечером субботы, 4 апреля. Примерно в половине девятого при движении по трассе "Калуга-Орел" со стороны Орла в сторону города Болхова "ВАЗ 21093" сбил 35-летнего мужчину на велосипеде, который находился на полосе движения автомобиля.

- В результате ДТП велосипедист скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU