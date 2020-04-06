6 Апр 2020 2020-04-06T11:06:49+03:00

В Орловской области из-за пала сухой травы сгорела старая ферма. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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В субботу, 4 апреля, в Новосильском районе полыхал пожар. Старая недействующая фермы в деревне Воротынцево полностью сгорела из-за любителей поджигать сухую траву.

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в районе 12 часов ночи.

- Сгорела и обрушилась часть кровли фермы на площади 510 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при проведении пала травы. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU