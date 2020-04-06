6 Апр 2020 2020-04-06T10:54:15+03:00

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В Орловской области 22-летнего парня подозревают в убийстве односельчанина. По версии следствия, он забил мужчину до смерти.

Все случилось в Дмитровском районе накануне, 5 апреля. По версии следствия, молодой человек коротал время за бутылкой у себя дома со своим 33-летним знакомым. Как нередко бывает, горячительное привлекло к ссоре, завершившейся дракой. Хозяин напал на гостя и сильно его избил. Мужчина не выжил: травмы оказались слишком серьезными. Следком возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас молодой человек, зверски избивший оппонента, задержан. Вероятнее всего, дожидаться суда он будет в СИЗО: сейчас решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU