В период самоизоляции орловцы старше 65 лет могут оформить больничный дистанционно
Работающие орловцы в возрасте 65 лет и старше, которых работодатель не перевел на «удаленку», имеют право оформить больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности. Сделать это можно без посещения поликлиники и работодателя.
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Орловское региональное отделение ФСС России разработало подробную инструкцию как это сделать не выходя из дома.
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Для оформления больничного нужно всего лишь позвонить работодателю и сообщить о своем желании уйти на больничный с 6 по 19 апреля. Затем работодатель сам обращается со всеми документами в ФСС, где начисляется пособие.
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Деньги выплатят сразу за весь период в течение 7 календарных дней со дня открытия больничного. Уточнить процедуру оформления пособия можно по телефону ФСС 8-800-302-7549 или 8 (4862) 54-81-81.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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