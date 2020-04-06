Митрополит Тихон объехал Орел и помолился за отступление коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T10:36:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Митрополит Орловский и Болховский Тихон объехал Орел и помолился за отступление коронавируса. Представителей церкви сопровождали православные святыни: Ахтырская икона Пресвятой Богородицы и десница святителя Тихона Задонского.

- За двухтысячелетнюю историю Церкви события подобного рода случались не раз, и всегда православные христиане объединялись в соборной молитве ко Господу. И сегодня особо важна как усердная соборная молитва всего нашего духовенства в храмах, так и домашняя молитва каждого из нас, - отмечает Митрополит Тихон.

Как уже рассказывала "КП", с 19 марта во всех храмах региона в 16.30 православные молятся об отступлении коронавирусной инфекции.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU