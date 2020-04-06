Митрополит Тихон объехал Орел и помолился за отступление коронавируса
Митрополит Орловский и Болховский Тихон объехал Орел и помолился за отступление коронавируса. Представителей церкви сопровождали православные святыни: Ахтырская икона Пресвятой Богородицы и десница святителя Тихона Задонского.
- За двухтысячелетнюю историю Церкви события подобного рода случались не раз, и всегда православные христиане объединялись в соборной молитве ко Господу. И сегодня особо важна как усердная соборная молитва всего нашего духовенства в храмах, так и домашняя молитва каждого из нас, - отмечает Митрополит Тихон.
Как уже рассказывала "КП", с 19 марта во всех храмах региона в 16.30 православные молятся об отступлении коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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