2020-04-06T10:02:54+03:00
Общество

Участковые приостановили личный прием из-за коронавируса в Орле

За советом и помощью можно обратиться по телефону или почте
Наталья Меркулова
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Участковые приостановили личный прием из-за коронавируса в ОрлеУчастковые приостановили личный прием из-за коронавируса в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области участковые приостановили личный прием обращений. Теперь за советом и помощью орловцам предлагают обращаться по телефону, через сайт и почте.

Узнать, кто обслуживает ваш дом легко. Для этого нужно зайти на официальный сайт регионального УМВД. В разделе «Контакты» найти подраздел «Ваш участковый/Отдел полиции» и ввести свой домашний адрес.

Также можно получить помощь через сервис «Прием обращений» на сайте МВД России и его подразделений.

- Кроме того, можно направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи или оставлять в почтовом ящике полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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