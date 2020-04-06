2020-04-06T09:44:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Орловских врачей, помогающих в борьбе с коронавирусом, поощрят материально

Из резервного фонда Правительства РФ выделено почти 30 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Орловских врачей, которые помогают в борьбе с коронавирусом, поощрят материально. Резервный фонд правительства РФ выделил почти 30 миллионов рублей на эту цель Орловской области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Распределил средства на премии медикам Михаил Мишустин. Всего регионы России получат 5,11 млрд рублей. Это будут стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения.

- Из них Орловской области выделено 29,5 млн рублей, - отмечают в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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