Орловских врачей, помогающих в борьбе с коронавирусом, поощрят материально
Орловских врачей, которые помогают в борьбе с коронавирусом, поощрят материально. Резервный фонд правительства РФ выделил почти 30 миллионов рублей на эту цель Орловской области.
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Распределил средства на премии медикам Михаил Мишустин. Всего регионы России получат 5,11 млрд рублей. Это будут стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения.
- Из них Орловской области выделено 29,5 млн рублей, - отмечают в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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