2020-04-06T09:03:37+03:00
Происшествия

В Орле ищут мошенника, выманившего у пенсионерки деньги за родственника

Неизвестный обещал помощь в освобождении от уголовной ответственности, но теперь сам под статьей
Наталья Меркулова
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В Орле ищут мошенника, выманившего у пенсионерки деньги за родственникаВ Орле ищут мошенника, выманившего у пенсионерки деньги за родственникаФото: Архив "КП"
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В Орле сотрудники полиции ищут мошенника, выманившего у пенсионерки крупную сумму денег якобы за помощь ее родственнику. Неизвестный сообщил 76-летней женщине, что ему грозит уголовная ответственность.

Перепуганная пенсионерка поверила и отдала деньги. То, что ее обманули, женщина поняла только спустя время.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время розыском злоумышленника занимаются оперативники. Наказание за мошенничество предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до полутора лет, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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