В Орле ищут мошенника, выманившего у пенсионерки деньги за родственника
В Орле сотрудники полиции ищут мошенника, выманившего у пенсионерки крупную сумму денег якобы за помощь ее родственнику. Неизвестный сообщил 76-летней женщине, что ему грозит уголовная ответственность.
Перепуганная пенсионерка поверила и отдала деньги. То, что ее обманули, женщина поняла только спустя время.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время розыском злоумышленника занимаются оперативники. Наказание за мошенничество предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до полутора лет, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU