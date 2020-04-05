Погода на 6-10 апреля: в Орловской области потеплеет

5 Апр 2020 2020-04-05T20:55:33+03:00

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Синоптики рассказали о погоде в Орле и области на будущую неделю. По их прогнозам, заморозки отступят.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 6 апреля в ночное время все еще холодно: термометры покажут -2 градуса. Днем воздух прогреется до +9. Будет то пасмурно, то ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5 м/c, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Во вторник 7 апреля -2 ночью и +13 днем. Ветер сменит направление на западное, скорость 2 м/c, давление 758 мм рт.ст. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду 8 числа в темное время суток +3 градуса, в светлое потеплеет до +15. Ветер все тот же западный, правда скорость его вырастет до 6 м/c. Небо будет облачным с прояснениями, временами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление понизится до 748 мм рт.ст.

В четверг 9 апреля еще теплее: от +2 ночью до +17 днем. Метеорологи прогнозируют небольшую облачность без осадков. Ветер сменится на юго-западный, скорость 3 м/с. Давление составит 746 мм рт.ст.

В пятницу 10 числа пойдет дождь и будет пасмурно. Но при этом достаточно тепло: +6...+15 градусов. Ветер придет с северо-запада со скоростью 5 м/c, атмосферное давление упадет до 739 мм рт.ст.

Напоминаем, в Орловской области действует режим самоизоляции в связи с профилактикой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU