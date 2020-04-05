Андрей Клычков о коронавирусе в Орле: ситуация остается стабильной
Андрей Клычков, по традиции, рассказал в прямом эфире о ситуации с коронавирусной инфекцией в Орле и области. Глава региона отметил, что в целом ситуация остается стабильной.
По данным на вечер 5 апреля 2020 года зараженных коронавирусом в Орле шестеро. При этом трое орлоцев, которые подхватили вирус первыми, идут на поправку. По словам губернатора, вскоре может зайти речь об их выписке, в случае хороших анализов.
Однако вскоре может подтвердиться еще один случай.
- У девушки все симптомы коронавируса. Она сдала анализы, ждем результаты теста. Они могут оказаться положительными, - сообщил Андрей Клычков.
Всего же в больнице им. Боткина госпитализированными остаются 16 человек, в Кромской ЦРБ трое, в Мценской больнице один человек. 796 орловцев находятся на домашней изоляции под наблюдением врачей: за сутки добавилось 17 человек, 36 же были сняты с наблюдения по истечении двухнедельного срока самоизоляции.
Тем временем в городе и области продолжается ряд профилактических мероприятий. Выставлены и усилены санитарные посты на въездах в регион, дежурят медики на вокзалах, введен обязательный режим самоизоляции, продолжается дезинфекция улиц. При этом часть предприятий с 6 апреля возвращается к работе.
"КП" следит за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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