Андрей Клычков о коронавирусе в Орле: ситуация остается стабильной

5 Апр 2020 2020-04-05T20:40:24+03:00

Андрей Клычков в прямом эфире рассказал о ситуации с коронавирусом в Орле и области

Глава региона рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах, которые продолжает принимать оперативный штаб

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Андрей Клычков, по традиции, рассказал в прямом эфире о ситуации с коронавирусной инфекцией в Орле и области. Глава региона отметил, что в целом ситуация остается стабильной.

По данным на вечер 5 апреля 2020 года зараженных коронавирусом в Орле шестеро. При этом трое орлоцев, которые подхватили вирус первыми, идут на поправку. По словам губернатора, вскоре может зайти речь об их выписке, в случае хороших анализов.

Однако вскоре может подтвердиться еще один случай.

- У девушки все симптомы коронавируса. Она сдала анализы, ждем результаты теста. Они могут оказаться положительными, - сообщил Андрей Клычков.

Всего же в больнице им. Боткина госпитализированными остаются 16 человек, в Кромской ЦРБ трое, в Мценской больнице один человек. 796 орловцев находятся на домашней изоляции под наблюдением врачей: за сутки добавилось 17 человек, 36 же были сняты с наблюдения по истечении двухнедельного срока самоизоляции.

Тем временем в городе и области продолжается ряд профилактических мероприятий. Выставлены и усилены санитарные посты на въездах в регион, дежурят медики на вокзалах, введен обязательный режим самоизоляции, продолжается дезинфекция улиц. При этом часть предприятий с 6 апреля возвращается к работе.

"КП" следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU