Весенняя посевная кампания началась в Орловской области
В Орловской области начался сезон работы в поле. Власти региона уверяют: несмотря на ограничения связанные с коронавирусом, агропромышленный комплекс устойчиво функционирует.
Как сообщает пресс-служба правительства области, все сельхозпредприятия обеспечены удобрениями, горюче-смазочными материалами и приступили к посевной. В качестве государственной поддержки аграриям перечислено больше 275 миллионов рублей.
Сейчас на полях высевают ранние яровые, зернобобовые, однолетние травы. Также начался посев картофеля, а скором времени начнется посев свеклы.
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ИСТОЧНИК KP.RU