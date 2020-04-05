Весенняя посевная кампания началась в Орловской области

5 Апр 2020 2020-04-05T10:31:01+03:00

Посевная в Орловской области уже началась Фото: Ольга СУПОНЕВА

Власти: "АПК в условиях ограничительных мер в связи с коронавирусом продолжает устойчиво функционировать"

Изменить размер текста: A A

В Орловской области начался сезон работы в поле. Власти региона уверяют: несмотря на ограничения связанные с коронавирусом, агропромышленный комплекс устойчиво функционирует.

Как сообщает пресс-служба правительства области, все сельхозпредприятия обеспечены удобрениями, горюче-смазочными материалами и приступили к посевной. В качестве государственной поддержки аграриям перечислено больше 275 миллионов рублей.

Сейчас на полях высевают ранние яровые, зернобобовые, однолетние травы. Также начался посев картофеля, а скором времени начнется посев свеклы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU