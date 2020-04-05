2020-04-05T10:31:01+03:00
Общество

Весенняя посевная кампания началась в Орловской области

Власти: "АПК в условиях ограничительных мер в связи с коронавирусом продолжает устойчиво функционировать"
Ольга СУПОНЕВА
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Посевная в Орловской области уже началасьПосевная в Орловской области уже началасьФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области начался сезон работы в поле. Власти региона уверяют: несмотря на ограничения связанные с коронавирусом, агропромышленный комплекс устойчиво функционирует.

Как сообщает пресс-служба правительства области, все сельхозпредприятия обеспечены удобрениями, горюче-смазочными материалами и приступили к посевной. В качестве государственной поддержки аграриям перечислено больше 275 миллионов рублей.

Сейчас на полях высевают ранние яровые, зернобобовые, однолетние травы. Также начался посев картофеля, а скором времени начнется посев свеклы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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