В Орле на объездной сгорела фура с мебелью

5 Апр 2020 2020-04-05T10:30:06+03:00

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В Орле на объездной трассе сгорела фура, загруженная мебелью. ЧП случилось вечером субботы, 4 апреля.

Все произошло на улице Итальянской. Около восьми вечера спасателям поступил сигнал о возгорании: полыхал большегруз. Пожарные прибыли на место. Так как пожар случился практически на дороге, пришлось частично перекрыть движение. 11 человек тушили огонь.

Как рассказали "Комсомольской правде в Орле" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, удалось избежать жертв, никто не пострадал. А вот почему полыхала машина, еще предстоит установить экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU