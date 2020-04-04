Нерабочие дни в Орле из-за коронавируса: кто выходит на работу 6 апреля

4 Апр 2020 2020-04-04T20:54:46+03:00

Губернатор Орловской области пояснил, какие предприятия и организации будут работать с 6 апреля, а для кого продолжаются внеплановые выходные

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В Орловской области до 30 апреля продолжаются вынужденные выходные из-за коронавируса. Правительство региона и оперативный штаб в течение нескольких дней работали над документом, который расширил перечень организаций, приступающих с 6 апреля к работе. Губернатор Андрей Клычков пояснил, кто выходит на работу с 6 апреля в Орле и области, а кто останется дома.

Помимо тех сфер деятельности, которые продолжали функционировать несмотря на введение ограничительных мер (транспорт, больницы, органы власти и различные ведомства) к рабочему процессу вернутся и другие. Это:

- сфера строительства,

- охранные предприятия,

- предприятия общественного питания, работающие на территории организаций (например, столовые при учреждениях),

- сфера юридической помощи (адвокаты и нотариусы),

- ритуальные услуги,

- ветеринарные услуги,

- салоны оптики,

- ортопедические магазины,

- ремонт транспорта (шиномонтаж, сервис),

- автозапчасти,

- зоотовары,

- центр "Мой бизнес",

- образовательные организации продолжат работу, но дистанционно,

- детские сады (дежурные группы),

- салоны сотовой связи (в Орле их будет работать всего 4, по одному будет работать в г. Ливны и г. Мценске).

Развлекательные учреждения, торговые центры, фитнес-клубы, салоны красоты работать не будут.

Андрей Клычков отметил, что правительство оставляет за собой право в данный указ вносить изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU