Нерабочие дни в Орле из-за коронавируса: кто выходит на работу 6 апреля
В Орловской области до 30 апреля продолжаются вынужденные выходные из-за коронавируса. Правительство региона и оперативный штаб в течение нескольких дней работали над документом, который расширил перечень организаций, приступающих с 6 апреля к работе. Губернатор Андрей Клычков пояснил, кто выходит на работу с 6 апреля в Орле и области, а кто останется дома.
Помимо тех сфер деятельности, которые продолжали функционировать несмотря на введение ограничительных мер (транспорт, больницы, органы власти и различные ведомства) к рабочему процессу вернутся и другие. Это:
- сфера строительства,
- охранные предприятия,
- предприятия общественного питания, работающие на территории организаций (например, столовые при учреждениях),
- сфера юридической помощи (адвокаты и нотариусы),
- ритуальные услуги,
- ветеринарные услуги,
- салоны оптики,
- ортопедические магазины,
- ремонт транспорта (шиномонтаж, сервис),
- автозапчасти,
- зоотовары,
- центр "Мой бизнес",
- образовательные организации продолжат работу, но дистанционно,
- детские сады (дежурные группы),
- салоны сотовой связи (в Орле их будет работать всего 4, по одному будет работать в г. Ливны и г. Мценске).
Развлекательные учреждения, торговые центры, фитнес-клубы, салоны красоты работать не будут.
Андрей Клычков отметил, что правительство оставляет за собой право в данный указ вносить изменения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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