Новые случаи заражения коронавирусом в Орле на 4 апреля 2020: диагноз подтвердился еще у троих человек

4 Апр 2020 2020-04-04T12:02:58+03:00

Таким образом на 4 апреля 2020 года в Орле и области коронавирусная инфекция выявлена у шестерых человек

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В Орловской области еще у троих человек подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". О новых случаях заражения коронавирусом в Орле на 4 апреля 2020 года сообщил оперативный штаб.

Напомним, вчера глава области Андрей Клычков рассказывал о том, что несколько человек госпитализированы с симптомами, похожими на признаки коронавируса. Диагноз подтвердился у троих орловцев.

Все зараженные находятся изолированными в больнице. Состояние заболевших ранее орловцев стабильное, медики делают все, чтобы выздоровление наступило быстрее. О состоянии новых зараженных пока что не сообщается.

Мы следим за ситуацией и напоминаем, что с 4 апреля 2020 года в Орле и области введен обязательный режим самоизоляции. Что это значит, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU