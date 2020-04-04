Новые случаи заражения коронавирусом в Орле на 4 апреля 2020: диагноз подтвердился еще у троих человек
В Орловской области еще у троих человек подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". О новых случаях заражения коронавирусом в Орле на 4 апреля 2020 года сообщил оперативный штаб.
Напомним, вчера глава области Андрей Клычков рассказывал о том, что несколько человек госпитализированы с симптомами, похожими на признаки коронавируса. Диагноз подтвердился у троих орловцев.
Все зараженные находятся изолированными в больнице. Состояние заболевших ранее орловцев стабильное, медики делают все, чтобы выздоровление наступило быстрее. О состоянии новых зараженных пока что не сообщается.
Мы следим за ситуацией и напоминаем, что с 4 апреля 2020 года в Орле и области введен обязательный режим самоизоляции. Что это значит, читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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