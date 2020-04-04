Под Орлом юный водитель на "Ладе" улетел в кювет

4 Апр 2020 2020-04-04T11:32:04+03:00

И сам парень, и его пассажир получили травмы

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На трассе под Орлом накануне вечером молодые люди на "Ладе" улетели в кювет. И водитель, и пассажир получили травмы.

Авария случилась в начале восьмого часа в пятницу, 3 апреля. 19-летний водитель за рулем отечественной легковушки "Лада Приора" ехал по дороге "Хотынец - Жудре – Б. Юрьево – Алехино" со стороны деревни Б.Юрьево в сторону районного центра Хотынец. На 5 километре юноша не совладал со своим транспортом.

Фото: УМВД по Орловской области

- В результате ДТП водитель и его пассажир - молодой человек 2002 года рождения получили травмы, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU