В Орле "Красный крест" собирает помощь для маломобильных граждан

3 Апр 2020 2020-04-03T18:44:48+03:00

Есть необходимость не только в деньгах, но и в продуктах

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В Орле "Красный крест" просит оказать помощь маломобильным горожанам. Организация собирает благотворительные пожертвования: продукты, средства гигиены.

Орловцы могут привезти в городское отделение "Красного креста" продукты с длительным сроком годности. Принимаются консервы из мяса и рыбы, консервированные каши, крупы, мука, хлебцы, изделия быстрого приготовления, подсолнечное масло, сахар, соль, специи, чай, макароны, а также средства личной гигиены.

Конечно, можно пожертвовать и денежные средства.

Сбор благотворительной помощи осуществляется по адресу Георгиевский переулок, 5 с 10.00 до 14.00. Телефоны для справок: 8(4862) 76-41-25 и 76-13-30, моб. 8(903) 637-18-97.

Также подробности на сайте организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU