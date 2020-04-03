В Орле открыли движение по Высоковольтной улице
В Орле открыли движение по Высоковольной улице после работы по прокладке трубопровода. Теперь автолюбители могут вернуться на привычный маршрут.
Работа началась здесь месяц назад, 3 марта, на ее период улицу перекрыли полностью на участке от дома №8 до развязки с трассой М-2 "Крым", что создавало неудобства для жителей. За месяц рабочие проложили больше 700 метров труб.
- Строительство водовода продолжается. Он будет кольцевым, длиной в 2 км 317 м, и проляжет по участку от Лужковского водовода до Кромского шоссе. Новый объект повысит мощность всей городской водопроводной сети, улучшит качество воды для жителей Знаменки, Заводского и Советского районов, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла со ссылкой на директора "Орелводоканала" Василия Иванова.
По планам, полностью строительство завершится в октябре 2020-го года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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