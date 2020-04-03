2020-04-03T16:47:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Налоговые в Орловской области до 30 апреля не будут принимать посетителей

В УФНС предлагают пользоваться онлайн-сервисами, а корреспонденцию будут принимать через специальные боксы
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области налоговые не будут принимать посетителей до 30 апреля. В УФНС предлагают пользоваться онлайн-сервисами, а корреспонденцию будут принимать через специальные боксы.

Мера вынужденная и связана с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

- Для дистанционного получения налоговых услуг налогоплательщики могут воспользоваться "Личными кабинетами" и другими официальными интерактивными сервисами налоговой службы. Организации и индивидуальные предприниматели также имеют возможность взаимодействовать с налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота, - сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

Телефон единого контактного центра для справок 8-800-222-22-22.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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