Налоговые в Орловской области до 30 апреля не будут принимать посетителей
В Орловской области налоговые не будут принимать посетителей до 30 апреля. В УФНС предлагают пользоваться онлайн-сервисами, а корреспонденцию будут принимать через специальные боксы.
Мера вынужденная и связана с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
- Для дистанционного получения налоговых услуг налогоплательщики могут воспользоваться "Личными кабинетами" и другими официальными интерактивными сервисами налоговой службы. Организации и индивидуальные предприниматели также имеют возможность взаимодействовать с налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота, - сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.
Телефон единого контактного центра для справок 8-800-222-22-22.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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