Крупный пожар потушили спасатели на Итальянской улице в Орле

3 Апр 2020 2020-04-03T16:24:10+03:00

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Сегодня в Орле спасатели тушили крупный пожар. На Итальянской улице горела сухая трава на площади в 6 гектаров и огромное множество автомобильных покрышек.

К тушению пришлось привлекать несколько машин и 15 человекФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

О ЧП спасателям сообщили очевидцы во второй половине дня, черный дым был виден из разных районов города. Пожарные прибыли на место.

Трава горела на площади в 6 гектаров, еще на 200 площади в 200 квадратных метров полыхали шиныФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Сложность в тушении добавлял сильный ветер, который раздувал пламя. Для тушения пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава пожарно-спасательных частей города, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Тушение осложнил порывистый ветерФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В ведомстве отмечают, что почти во всех случаях горения сухой травы виновны люди. Несмотря на штрафы, материальный ущерб и трагические последствия от пожаров орловцы все равно игнорируют правила безопасности и норовят поджечь сухостой.

Напомним, штрафы за поджог сейчас (в особый противопожарный режим) составляют от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических - от 200 до 400 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU